الرياضة

أحمد عبد الرؤوف: استبعاد حسام أشرف ظلم كبير.. وتنازل الزمالك عن أسامة فيصل “جريمة”

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني السابق لبلدية المحلة، أن أسامة فيصل هو أفضل مهاجم في مصر.

وأشار عبد الرؤوف خلال حواره ببرنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد إلى أن حسام أشرف كان بعيدًا عن الكرة لمدة 4 سنوات وحالته النفسية كانت صعبة للغاية، لكنه مهاجم مميز وينتظر منه المزيد موضحا أن تراجع مستواه جاء مع تراجع الفريق ككل.

وأضاف: "عدم استدعاءه للمنتخب الأولمبي أو الأول من القرارات الظالمة للغاية، فهو هداف جيله وكان يستحق الانضمام للمنتخب الأول على الأقل في المعسكر كما أرى أن أوفا من حقه التواجد أيضًا مع الفراعنة".

واختتم عبد الرؤوف حديثه قائلًا: "أسامة فيصل أفضل مهاجم في مصر، سيكون من المهاجمين الهامين والتنازل عنه من جانب الزمالك يعد جريمة كبيرة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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