نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الرؤوف: استبعاد حسام أشرف ظلم كبير.. وتنازل الزمالك عن أسامة فيصل “جريمة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني السابق لبلدية المحلة، أن أسامة فيصل هو أفضل مهاجم في مصر.

وأشار عبد الرؤوف خلال حواره ببرنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد إلى أن حسام أشرف كان بعيدًا عن الكرة لمدة 4 سنوات وحالته النفسية كانت صعبة للغاية، لكنه مهاجم مميز وينتظر منه المزيد موضحا أن تراجع مستواه جاء مع تراجع الفريق ككل.

وأضاف: "عدم استدعاءه للمنتخب الأولمبي أو الأول من القرارات الظالمة للغاية، فهو هداف جيله وكان يستحق الانضمام للمنتخب الأول على الأقل في المعسكر كما أرى أن أوفا من حقه التواجد أيضًا مع الفراعنة".

واختتم عبد الرؤوف حديثه قائلًا: "أسامة فيصل أفضل مهاجم في مصر، سيكون من المهاجمين الهامين والتنازل عنه من جانب الزمالك يعد جريمة كبيرة".