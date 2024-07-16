نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية حبايب قلبي لـ كارمن سليمان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تلقت أغنية "حبايب قلبي" للفنانة كارمن سليمان، والتي كتب كلماتها وألحانها الملحن عزيز الشافعي،توزيع عمرو الخضري، إنتاج مشترك عزيز الشافعي ومصطفى جاد، ومن إخراج ساندي.



ردود فعل إيجابية كبيرة من النجوم والجمهور على مختلف المنصات الرقمية

فقد استحوذت الأغنية على إعجاب واسع نظرًا لجودة أدائها الغنائي والإيقاعي المتميز. وقد انهالت التعليقات الإيجابية من النجوم والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال، أشادت الفنانة رنا سماحة بالأغنية، قمر ألف مبروك كما ثنى معلق آخر على قوة الأداء الغنائي لكارمن سليمان وروعة اللحن والكلمات الذي ابتكره عزيز الشافعي.

فيما امتدح شخص آخر، معتبرًا أنها إضافة جميلة للمشهد الفني.

بشكل عام، عكست ردود الفعال الإيجابية من النجوم والجمهور مدى نجاح أغنية "حبايب قلبي" وتميزها الفني، مما يؤكد على جودة الأداء الغنائي والإيقاعي وقوة اللحن والكلمات.



تفاصيل ميني ألبوم حبايب قلبي

والذي يتضمن 4 أغاني، وجميعهم بتوقيع الملحن عزيز الشافعي، ومن إنتاج مصطفى جاد، ماعدا أغنية واحدة كلمات منة القيعي، ويشارك في الألبوم موزعين موسيقيين وهم توما وطارق مدكور وعمرو الخضري ويحيى يوسف

وجاءت كلمات أغنية "حبايب قلبي" على النحو الآتي:

قولوا لحبايب قلبي

اللي بيفرحولي

يدعولي من قلوبهم

الفرحة تم تم تم

هانت وبانت

والله دي هتبقى ليلة

وأنتم نحوا عيلة

ده وجودكم مهم مهم مهم

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا يحب لنا الخير

ما هو برده يحق لنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا

يا اللي مخاصمنا

إحنا نسينا الخصومة

ما أنتاش محتاج عزومة

ده كفاية علينا تهل تهل

الدنيا رضيت والأيام بتصالحنا

يبقى أنا وأنت اتصالحنا

والبعد ما بنا يقل يقل

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا يحب لنا الخير

ما هو برده يحق لنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا