اتفرج أغرب الكائنات الحية التي تعيش في البيئة السعودية"والتي تشاهدها عيناك لأول مرة

الرياض - محمد الاطلسي - تتميز البيئة السعودية بتنوعها الكبير، مما أدى إلى وجود حيوانات فريدة وغريبة. من بين هذه الحيوانات:

القط الرملي: يعتبر من أصغر أنواع القطط البرية، ويتميز بفرائه الرملي الكثيف الذي يساعده على التكيف مع البيئة الصحراوية القاسية. يتميز بآذان كبيرة تساعده على تحديد موقع الفريسة.

الضب: سحلية كبيرة الحجم تتواجد في الصحاري السعودية. يتميز بقدرته على تغيير لونه للتكيف مع البيئة المحيطة به، ويتغذى على النباتات والحشرات، ويأكل السعوديون الضب ويصطادونه.

الوعل النوبي: نوع من الظباء الصحراوية يتميز بقرونه الطويلة والملتوية. يتكيف الوعل النوبي مع البيئة الصحراوية عن طريق تقليل فقدان الماء وتناول النباتات الصحراوية.

طائر الحبارى: طائر كبير الحجم يعيش في الصحاري المفتوحة. يتميز بريشه الرملي الذي يساعده على التمويه، ويمتلك قدرة على الطيران لمسافات طويلة.

الثعلب الفنك: أصغر أنواع الثعالب، ويتميز بآذانه الكبيرة التي تساعده على تنظيم درجة حرارة جسمه وتحديد موقع الفريسة في الصحراء.

هذه مجرد أمثلة قليلة للحيوانات الغريبة والرائعة التي تعيش في البيئة السعودية.