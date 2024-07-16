بعد التعديل ..غرامات المخالفات المرورية السعودية الجديدة تصل الى 10 الف ريال..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - يرغب العديد من المواطنين معرفة المخالفات المرورية الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور، حيث تم تعديل قانون المخالفات، وأصبحت كل مخالفة لهايرغب العديد من المواطنين معرفة المخالفات المرورية الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور، حيث تم تعديل قانون المخالفات، وأصبحت كل مخالفة لها غرامة مالية مختلفة عن الأخرى، ومن أمثلة المخالفات التي تكون الغرامة المالية لها 100 إلى 150 ريال سعودي.

المخالفات المرورية السعودية الجديدة

يتم تقسيم المخالفات على حسب نوع المخالفة ةالتي تتمثل في:

ترك السيارة في منطقة ممنوع الوقوف فيها، وترك نظام التشغيل مفتوح.

عند انتهاء تأمين السيارة.

في حالة قيادة السيارة في الأسواق والأماكن المزدحمة.

في حالة عدم استخدام القائد إشارات اليمين والشمال أثناء السير في الطرق.

عدم خضوع السيارة إلى الكشف الدوري المحدد من قبل إدارة المرور.

عدم ربط حزام الأمان.

في حالة رجوع السيارة بالخلف في الأماكن المزدحمة أو الأماكن غير مخصصة لذلك.

في حالة انتهاء رخصة القيادة أو رخصة السيارة.

تعرفنا على المخالفات المرورية التي يتم غرامة مالية تصل إلى 300 ريال سعودي، ولكن هناك غرامات مالية تصل إلى 900 ريال سعودي وهي:

إلقاء القمامة من السيارة أثناء السير في الطرق.

عدم الالتزام بقواعد الطرق المعلن عنها.

ترك الأطفال الأقل من 10 سنوات بدون وجود مرافق لهم.

في حالة قيادة السيارة والرخصة منتهية.

قيادة المركبة داخل المرافق المظلمة دون إضاءة الأنوار.

عدم سماح السائق الأولوية للحافلات العامة.

تجاهل رجل المرور أثناء القيام بالإشارات المرورية.

وقوف القائد في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

مخالفات مرورية تبدأ 1000 إلى 2000 ريال سعودي

توجد بعض المخالفات التي تبدأ من 1000 ريال إلى 2000 ريال والتي تتمثل في:

في حالة استخدام اللوحات غير نظامية.

عند النزول من السيارة أثناء قيادتها في الطريق.

الوقوف في الأماكن المخصصة تفحيط السيارات.

استخدام لوحة غير مخصصة لهذه السيارة.

عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة المركبات النارية.

عدم تثبيت لوحة السيارة في المكان المخصص لها.

هل المخالفات الجديده يشملها الخصم؟

بعد تطبيق المادة 75 من قانون المرور، يتم تخفيض رسوم المخالفات المرورية وجاء هذا التخفيض بنسبة تصل إلى 25%، وفقًا للقوانين الجديدة.

متى تسقط المخالفات المرورية في السعودية؟

تنقسم المخالفات على حسب نوعها ويتم تصنيفها على حسب خطورتها، مع العلم أن كل نوع منها يكون له مخالفة مرورية مختلفة، حيث تبدأ بعض المخالفات من 100 إلى 150 ريال، والبعض يبدأ من 300 إلى 500 ريال، والبعض يصل إلى 1000 ريال إلى 2000 ريال سعودي.