زيادة بأمر ملكي..صرف راتبين لهذه الفئات من يوم الأحد..تفاصيل مفاجآت المالية السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة المالية السعودية عن صرف راتبين لهذه الفئات وحقيقة شمول أحدهم زيادة بأمر ملكي كما أوضحت أن موعد صرف رواتب الموظفين الأحد من شهر يوليو كما تمت الإشارة أيضا إلى موعد صرف رواتب المتقاعدين وغيرها العديد من التفاصيل، الجدير بالذكر هو أن وزارة المالية دائمًا ما تقوم بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بنزول المرتبات والموعد المحدد لصرف مستحقات كل فرد في المجتمع السعودي سواء موظف قطاع عام أو خاص أو متقاعد وغيرها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة هذا المقال.

صرف راتبين لهذه الفئات وحقيقة شمول أحدهم زيادة بأمر ملكي

قامت وزارة المالية بالاشارة إلى أن هناك راتبين سوف يتم صرفها بالتزامن مع صرف معاش التقاعد، ومنها راتب الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى راتب دعم المواشي، بعد ذلك حرصت الوزارة على توضيح جميع التفاصيل الخاصة بوجود زيادة في المعاشات التقاعدية أو مرتبات الموظفين وكذلك برامج الدعم التي أطلقتها المملكة وأكدت على أن هذه الأمور لا أساس لها من الصحة ولا توجد أي زيادات أو أي أوامر ملكية بذلك.

موعد صرف رواتب الموظفين في السعودية

أعلنت أيضا وزارة المالية السعودية أن رواتب الموظفين هذا الشهر سوف تتأخر نتيجة مصادفة يوم الصرف ليوم عطلة رسمية ألا وهو السبت والذي يعتبر عطلة البنوك الرسمية، وبناء عليه يتم تغيير موعد الصرف ليكون يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2024، ويستطيع الجميع صرف رواتبهم في صباح هذا اليوم مع إمكانية الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد الإلكترونية.

متى يصرف معاش التقاعد لشهر أغسطس؟

من المعروف أن معاشات التقاعد قد تم تغيير موعدها لتصرف في اليوم الأول من بين كل الشهور الميلادية وهذا من بداية شهر مايو الماضي، ولذلك يحرص المواطنين كل شهر على طرح هذا السؤال من أجل التحقق من موعد الصرف، ولذلك يتم صرف معاش أغسطس وهو الدفعة القادمة ما المعاشات يوم الخميس الموافق 1/8/2024 ولن يتم تغيير هذا الموعد إطلاقًا لأنه لا يصادف عطلة رسمية.

هل ستزيد الرواتب في السعودية؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن وجود أي زيادات في رواتب الموظفين بالسعودية فقد زادت الرواتب بشكل كبير من عام 2018 وحتى عام 2023.

كم نسبة الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص بالسعودية؟

لا يتم تحديد نسبة الزيادة السنوية في الرواتب بالقطاع الخاص لأن هذا يرجع إلى نظام كل شركة أو مؤسسة بالإضافة إلى مدى كفاءة العامل في أداء مهمته.

ما هو الراتب الجيد في السعودية شهريا؟

بالنسبة إلى الراتب الجيد في المملكة العربية السعودية فإنه لا يجب أن يقل عن 8000 ريال سعودي ولكن هناك العديد من الرواتب الأعلى من ذلك بمراحل بناء على الوظيفة.