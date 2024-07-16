ترامب يصدر قرار مفاجئ بعد نجاته من محاولة اغتياله

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابية، أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعدما تعرض ترامب لإطلاق نار وأصيب في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقالت الحملة في بيان لها: "الرئيس ترامب يتطلع إلى الانضمام إليكم جميعا في ميلووكي بينما نمضي قدما في مؤتمرنا لترشيحه ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".

الجدير بالذكر أن ترامب تعرض لإطلاق نار أثناء إلقائه خطاب بالمؤتمر الانتخابي بولاية بنسلفانيا، وتم نقله إلى المستشفى.

ونجا ترامب من محاولة الاغتيال بأعجوبة، وخضع للفحص في منشأة طبية، وذلك بعد ظهوره وقد غطت الدماء وجهه بعدما أنقذه عناصر الخدمة السرية.