بدء تطبيق قرار الداخلية السعودية الجديد بشأن رسوم تجديد الإقامة!! والمغتربين يجمعون امتعتهم استعداداً للرحيل

الرياض - محمد الاطلسي - تم تداول شائعات حول احتمال رفع رسوم تجديد الإقامة للوافدين العاملين في بعض المهن في المملكة العربية السعودية.

الداخلية تكشف تفاصيل زيادة رسوم تجديد الاقامة في السعودية

ورغم انتشار هذه الأخبار، إلا أنه حتى اللحظة، لا يوجد تأكيد رسمي من مصادر كالموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية أو المديرية العامة للجوازات السعودية، يبدو أن هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة.

رسوم تجديد الإقامة في المملكة

وزارة الداخلية السعودية قد حددت سابقًا رسوم تجديد الإقامة لمختلف المهن والحالات.

على سبيل المثال، للعاملين في شركات خاصة، يطلب سداد مبلغ قدره 650 ريال سعودي، في حين يتوجب على المرافقين دفع 2000 ريال سعودي، وللعمالة المنزلية، تبلغ الرسوم 600 ريال سعودي.

الفئات المعفاة من الرسوم

هناك فئات معينة معفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة، وتشمل:

الحاصلين على منح دراسية.

الفتيات اللاتي يقلن عمرهن عن 18 عام.

الأشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي.

أبناء مواطن سعودي من أب أجنبي.

زوجات المواطنين السعوديين من أصول أجنبية.

الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة

تشمل الوثائق المطلوبة لتجديد الإقامة نموذج طلب التجديد، جواز سفر ساري المفعول، صور شخصية، وثائق عمل وتصريح العمل، بطاقة هوية سارية المفعول، ووثيقة سابقة لتجديد الإقامة.

كيفية سداد الرسوم

يمكن للأشخاص دفع رسوم تجديد الإقامة عبر موقع مصرف الراجحي، حيث يتبعون الخطوات المحددة.

تغييرات في رسوم المرافقين

من المهم أن نشير إلى أن مديرية الجوازات لم تؤكد أي تخفيض في رسوم المرافقين حتى اللحظة، وأن أي تغيير سيتم الإعلان عنه رسميًا في حال حدوثه.

رسوم تغيير المهنة

رسوم تغيير المهنة للوافدين تبلغ ألف ريال سعودي، ورسوم نقل الكفالة تصل إلى 2000 ريال سعودي في حالة نقل العامل للمرة الأولى.

التأكد من المعلومات

تجدر الإشارة إلى أنه يفضل دائمًا متابعة المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حول هذا الموضوع، حيث يمكن أن تحدث تغييرات في السياسات والرسوم.