إعلام أمريكي يكشف عن معلومة خطيرة بشأن مطلق النار على تجمع ترامب

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جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي السابق ترامب بعد محاولة اغتياله
وعلى صعيد متصل، أفادت قناة محلية تابعة لشبكة "إن بي سي" الأمريكية أمس الإثنين أن سلطات إنفاذ القانون رصدت الرجل الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب يوم السبت قبل حوالي 30 دقيقة من وقوع الحادث، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
وأوضحت قناة "دبليو.بي.إكس.آي" أن أحد أعضاء وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بيفر بولاية بنسلفانيا لاحظ رجلًا مشبوهًا على سطح مبنى قريب من التجمع الانتخابي في حوالي الساعة 5:45 مساءً، فاتصل بالوحدة والتقط صورة للشخص.
وفي الساعات الأولى من صباح السبت، تعرض الرئيس السابق لإطلاق نار أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي بمقاطعة بتلر في ولاية بنسلفانيا، وهو ما اضطره إلى وقف كلمته فجأة بعد سماع أصوات طلقات نارية في تلك اللحظة.
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