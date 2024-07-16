نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد سامي يعلن عن انضمام ميدو عادل لمسلسل غموض في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن وليد سامي انضمام الفنان ميدوعادل لأحدث عمل درامي من إنتاجه والذي يحمل اسم "غموض"، والذي من المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشارك وليد سامي جمهوره بصورة له برفقة ميدو عادل عبر الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مسلسل غموض من إنتاج وليد سامي وإخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي مدير التصوير دكتور محمد شفيق.

آخر أعمال وليد سامي

ويذكر أن آخر أعمال وليد سامي أغنية مدلعة والتي تجمعه بإلهام عبد البديع، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



اخر أعمال ميدو عادل

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان ميدو عادل مشاركته في، مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهى قصة مستوحاه من روميو وجوليت لـ "وليام شكسبير"، ويشارك في المسرحية مجموعة من الفنانين من بينهم "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر على، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد