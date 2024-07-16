شاهد.. بسمة بوسيل برفقة ابنتها بالمطار في أحدث ظهور لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 09:31 صباحاً - شاركت الفنانة بسمة بوسيل، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة ابنتها في المطار.

وظهرت بسمة وابنتها تاليا بإطلالة بسيطة، مرتديه توب باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون باللون الأسود وبعض الاكسسوارات ونظارة شمسية سوداء واعتمدت تسريحة الكعكة، اما عن ابنتها ارتدت توب وشورت باللون الأسود وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت بسمة، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي.

وحرصت بسمة على أخذ مخدتها معها وكتبت على الصورة:"أنا احب مخدتي"