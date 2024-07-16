نشكركم على متابعتكم خبر “فوق القمم”: أغنية تكرم إنجازات أصحاب الهمم وتلهم المجتمع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:53 صباحاً - أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أغنية “فوق القمم” بالتعاون مع نخبة من المبدعين، احتفاءً بقوة وإنجازات أصحاب الهمم وتسليط الضوء على قصصهم الملهمة. كلمات الأغنية كتبها الشاعر الإماراتي أحمد الدبوس، ولحنها وغناها الفنان يوسف العماني.

الفنان يوسف العماني أعرب عن فخره بالمشاركة في هذا العمل الفني الذي يكرم أصحاب الهمم ويسلط الضوء على إنجازاتهم العظيمة. وقال: “يشرفني أن أكون جزءاً من هذا العمل الفني الذي يكرم أصحاب الهمم ويسلط الضوء على إنجازاتهم العظيمة. أغنية ‘فوق القمم’ هي رسالة فخر واعتزاز لكل شخص واجه التحديات بثبات وصبر.”

و تمثل أغنية “فوق القمم” إضافة مميزة إلى الأعمال الفنية التي تهدف إلى نشر الوعي حول قدرات وإنجازات أصحاب الهمم، وتعزيز قيم الصبر والتحدي والإرادة. وتؤكد الأغنية على أهمية دعم وتمكين أصحاب الهمم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة والوصول إلى أعلى المراتب.

كما أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على التزامها بدعم وتمكين أصحاب الهمم، ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، والوصول إلى أعلى المراتب.

وقاد فريق العمل الأستاذ الكبير شادي شراره، بينما قام بالتوزيع والمكساج والماسترينغ الأستاذ عبدالله العماني. أخرج العمل الفنان يوسف العماني.

من المتوقع أن تُساهم الأغنية في تعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة بفاعلية في مختلف المجالات. تساهم الأغنية في نشر رسالة فخر واعتزاز بأصحاب الهمم، وتؤكد على أهمية تقديم الدعم لهم لتحقيق إنجازاتهم العظيمة.