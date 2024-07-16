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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد شتوتجارت، وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، مع إرميدين ديميروفيتش، مهاجم أوجسبورج الألماني، في صفقة قياسية للنادي.

شتوتجارت يضم البوسني ديميروفيتش

وأعلن شتوتجارت، اليوم الثلاثاء، أن لاعب منتخب البوسنة والهرسك، 26 عاما، وقع عقدا لمدة 4 سنوات، ليظل مدافعا عن ألوان النادي حتى عام 2028.

ووفقا لتقارير إخبارية، يتعين على شتوتجارت دفع 21 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى، للحصول على خدمات ديميروفيتش، الذي سجل 15 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة لأوجسبورج في الموسم المنقضي.

وصرح فابيان فولجموث، المدير الرياضي لشتوتجارت: "أثبت إرميدين ديميروفيتش كفاءته وتميزه على مدار عدة سنوات. إنه أحد أفضل المهاجمين بالدوري الألماني".

وأضاف فولجموث "إن إيرميدين هداف رائع مثلما هو مثير للإعجاب أيضا في صناعة الأهداف. يمتلك خبرة وعقلية تجعله قادر على صنع الفارق بشكل كبير لفريقنا".

ومن المقرر أن يتولى ديميروفيتش قيادة هجوم شتوتجارت في الموسم المقبل، عوضا عن الغيني سيرهو جيراسي الذي لا يزال انتقاله إلى بوروسيا دورتموند معلقا بانتظار خضوعه لفحوصات طبية إضافية.

وقال ديميروفيتش: "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا. لا أستطيع الانتظار حتى تبدأ الأمور. لقد أصبحت من مشجعي هذا النادي. إنني أحب الفريق وأسلوب لعبه".