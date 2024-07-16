منتخب مصر للفروسية يفوز بـ "المركز الثاني" فى البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بموسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:29 مساءً - قام وفد من وزارة الداخلية بإستقبال منتخب مصر للفروسية بمطار القاهرة الدولى، حيث شارك الإتحاد المصرى للفروسية بفعاليات البطولة الدولية لإلتقاط الأوتاد والتى أقيمت بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 9 حتى 14 يوليو الجارى تحت رعاية الإتحاد الدولى لإلتقاط الأوتاد بمشاركة (36) لاعب من (8) دول (مصر- روسيا- بيلاروسيا- الإمارات- سوريا- كازاخستان- جنوب أفريقيا- قطر) ، وكانت المنافسات على مدار 3 أيام.

وقد جاءت مشاركة الإتحاد المصرى للفروسية فى البطولة الدولية لإلتقاط الأوتاد على الصعيدين (الجماعى – الفردى) بصورة مشرفة وإيجابية حيث تمكن منتخب مصر للفروسية من الحصول على الميدالية الفضية "المركز الثانى" فى النتيجة العامة لإجمالى البطولة "جماعى" كما حصل مقدم الشرطة / رانى هملت الخواص على الميدالية الذهبية "المركز الأول" فى النتيجة العامة لإجمالى البطولة "فردى" .. وقد نقل الوفد لهم تهنئة السيد/ وزير الداخلية وتمنيات سيادته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دوماً فى شتى المحافل الرياضية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على مواصلة تقديم الدعم اللازم وتقدير جهود أبنائها لتشجعيهم على الحصول على المراكز المتقدمة من خلال المشاركة فى البطولات المختلفة.