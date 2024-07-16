البحرين تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 06:31 مساءً - أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشيو، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، مجددة موقفها الرافض للأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين.

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أذاعته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم - التضامن مع الصومال في مواجهة الأعمال الإرهابية، معبرة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

دان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء أمس الأحد، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب البرلمان العربي، عن تضامنه التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية في هذا المصاب الأليم ووقوفه مع الصومال وشعبها في حربها على الإرهاب ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، مؤكدًا أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وتقدم البرلمان العربي بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.