نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ليني يورو من الانتقال إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد الإسباني محاولاته من أجل الحصول على خدمات ليني يورو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف ليني يورو من الانتقال إلى ريال مدريد

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات فابريزيو أن مستقبل ليني يورو يعتمد على قراره.

‏وأضاف أن رئيس ليل يضغط من أجل إنضمام يورو إلى مانشستر يونايتد بعد قبول عرضهم الرسمي 50 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

‏وأوضح أن مدافع ليل يريد ريال مدريد فقط وعليه اتخاذ القرار خلال الأيام القادمة.

