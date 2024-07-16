نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة بروكسي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة الأخيرة، تدريبات تأهيلية واستشفائية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بروكسي المقبلة في مسابقة كأس مصر.



واكتفت هذه المجموعة، بأداء تدربيات تأهيلية وبدنية داخل في صالة الجيمانيزيوم، بجانب المشاركة في جزء من الفقرة الخططية، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.