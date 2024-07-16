نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام مودرن سبورت في المواجهة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام أبو علي.

