نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن رمضان صبحي قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي، أحمد عبد الباسط، مفاجأة مدوية بشأن عقوبة الإيقاف التي تقررت على رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وأكد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن هناك إتجاه من أجل رفع الإيقاف عن رمضان صبحي على أن يشارك اللاعب أمام الأهلي، في المباراة القادمة.

حيث استقرت لجنة المنشطات المصرية على رفع عقوبة الإيقاف المؤقت عن رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى الفترة المقبلة، ولحين صدور القرار النهائى من اللجنة.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز القادمة

يلتقي الأهلي ضد نظيره بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين القادم، الموافق 22 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «الدفاع الجوي»، مباراة بيراميدز ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويعتلي نادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، جمعهم من 28 مباراة، بينما يأتي النادي الأهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، من 24 لقاء.

