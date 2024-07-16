أونروا : السكان في غزة يعانون.. ونطالب بإدخال مزيد من المساعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:25 مساءً - قالت القائم بأعمال مدير إعلام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، إيناس حمدان، إن الأوضاع بشكل عام صعبة ومعقدة للغاية في قطاع غزة.

وخلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أكدت أن العاملين في المجال الإنساني لدينا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة يواجه الكثير من التحديات أثناء العمل بسبب استمرار الحرب، لافتًا إلى أن أغلب المناطق هي مناطق قتال يصعب الوصول إليها بسهولة.

وأشارت إلى أن التحدى الآخر هو عدم تدفق المساعدات بما يضمن وصول كل المستلزمات والإمدادات، مما ينعكس بشكل سلبي على الخدمات المقدمة، مؤكدة أن الدولة تعاني كثيرًا من الأزمات الصحية والبيئية، بجانب عودة حالة الجوع في بعض الأماكن، بالتالي هناك حاجة ماسة لتدفق كميات كبيرة ومنتظمة من هذه المساعدات والإمدادات.

ولفتت إلى أن هناك ضررًا كبيرًا لحق بمنشآت الوكالة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل جزئي أو بشكل كلى بحسب الإحصائيات الأخيرة، فهناك ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا أثناء الاحتماء بالمنشآت التابعة للوكالة، موضحة أن سكان غزة يعانون بشكل مستمر جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، بجانب معاناتهم في الحصول على مياه الشرب.