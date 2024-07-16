وزير التموين يتابع المخزون الاستراتيجى من الأقماح مع رئيس «القابضة للصوامع»

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف باسيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور أشرف صادق العضو المنتدب لشؤون الصوامع والتخزين بالشركة.





وذلك بحضور وليد حسين أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

وجاء الهدف من اللقاء استعراض مجالات عمل وأنشطة الشركة المختلفة، وكذلك التقدم المحرز في استكمال الأعمال والمشروعات التي تنفذها الشركة في مجال الصوامع والتخزين وخاصة إنشاء الصوامع الحقلية، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وكذلك أعمال نقل الاقماح المستوردة والمحلية، ومتابعة موقف تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، وإدارة مراقبة الجودة وعمليات المراقبة والتتبع لهذه السلعة الاستراتيجية.

كما تابع الوزير موقف المخزون الاستراتيجي من الأقماح، ومعدلات توريد القمح المحلي، والتعرف على خطة الشركة القابضة للصوامع والتخزين في زيادة السعات التخزينية للصوامع بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأقماح.