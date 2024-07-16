وزير السياحة يلتقي وزير الاستثمار لبحث سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - لقاء وزير السياحة ووزير الاستثمار

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارة الجديدة.





وتم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز مزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تعزيز الاستثمار السياحي ولا سيما في المجال الفندقي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تم أيضاً مناقشة واستعراض تفاصيل المبادرة التي من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة القادمة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وتحقيق الأعداد السياحية المستهدفة.

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