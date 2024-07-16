ماكرون يقبل استقالة الحكومة.. ويكلف جابرييل آتال بتسيير الأعمال " مؤقتا "

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 08:26 مساءً - قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة الحكومة، الثلاثاء، وكلّف رئيس الحكومة جابرييل أتال بتسيير أعمالها حتي يتم تعيين رئيس جديد للحكومة، وفق ما أعلن الإليزيه في بيان.

يأتى هذا فى وقت لم يتوصل فيه تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" إلى توافق على مرشح لرئاسة الوزراء، فقد طالب التحالف بحقه في الحكم وذلك بعد أن حصل على المركز الأول في عدد النواب بالجمعية الوطنية، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة المحددة بـ 289 مقعدا، إلا أنه حتى اللحظة لم يتوصل إلى توافق.