وزير الخارجية يشهد مراسم أداء القسم للدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 08:26 مساءً - شهد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم، الثلاثاء، مراسم أداء القسم الوظيفى للدفعة (٥٦) من الملحقين الدبلوماسيين الجدد، والتي تم تسميتها بإسم السفير سليمان عواد.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية حرص عقب انتهاء مراسم أداء القسم على إجراء حوار مفتوح مع الدبلوماسيين الجدد، استهله بتثمين دور معهد الدراسات الدبلوماسية العريق في تدريب وإثقال مهارات أبناء مدرسة الدبلوماسية المصرية، بل وتدريب عدد كبير من الدبلوماسيين من الدول الشقيقية والصديقة.

وشدد الدكتور عبد العاطى على أهمية قيام الملحقين الجدد ببذل قصارى الجهد لخدمة مصالح الوطن، والتحلي بالمثابرة والطموح على مدار مسيرتهم العملية لتحقيق ما يصبون إليه، منوهاً إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتق الدبلوماسية المصرية فى هذا التوقيت، لافتاً إلى أن بعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج هي خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية خارج حدود الوطن، وواجهته أمام العالم.

وأردف المتحدث الرسمى، بأن وزير الخارجية والهجرة أعاد التأكيد على أولوية البُعد التنموي والاقتصادي لوزارة الخارجية، خاصة فى ظل أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للصادرات، إلى جانب تحقيق التوازن الاستراتيجي في العلاقات الخارجية لمصر والانفتاح على كافة دول العالم والابتعاد عن سياسة الاستقطاب، فضلًا عن المتابعة الحثيثة للملفات الإقليمية ذات الأهمية التي تمس الأمن القومي المصري مباشرة، وكذا إيلاء الموضوعات القنصلية ورعاية المصريين في الخارج الأولوية اللازمة.

ونصح وزير الخارجية شباب الدبلوماسيين على العمل الدؤوب لتطوير قدراتهم وإثقال خبراتهم وتنويع ثقافاتهم، وعدم الاكتفاء بالمهارات التقليدية، ومواكبة الأساليب التكنولوجية الحديثة والدبلوماسية الرقمية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية ومجابهة التحديات المحيطة بالوطن. وأكد على أهمية إستكمال برنامجهم التدريبي بمعهد الدراسات الدبلوماسية على أكمل وجه حرصًا على اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم للعمل بقطاعات وإدارات الوزارة، ومن ثم بعثات جمهورية مصر العربية في الخارج.

هذا، وكشف السفير أبو زيد أن مراسم حلف القسم شهدت أيضاً إلقاء السيد السفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية كلمة تناولت تقديم البرنامج التدريبى المكثف الذي سيبدأه الدبلوماسيين الجدد بمقر المعهد قريباً، وكذا إلقاء ملحق دبلوماسي سلمى علاء، الأولى على الدفعة، كلمة باسم الدفعة أمام السيد وزير الخارجية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب وزير الخارجية والهجرة عن تمنياته للدفعة الجديدة من الدبلوماسيين بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم المستقبلية.