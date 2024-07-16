وزير الصناعة : مصر أول دول المنطقة في إنتاج وتصدير الحديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 08:25 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه لا يمكن منع الاستيراد ولا توجد دولة تصنع كل شيء، لكن سيتم ترشيد أو تقليل أو الحد منه، ومن ضمن خطوات ذلك بإنشاء صناعات جيدة بجودة عالية لمنافسة المنتج المستورد:"هدفنا تقديم صناعات بجودة عالية وأسعار تنافس المستورد".

أضاف الوزير، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على "إكسترا نيوز":"لدينا قدرات تنافسية في صناعات بعينها، كتصنيع السيراميك، فلماذا لا يتم حل مشاكله وتصديره وفتح أسواق جديدة والحفاظ على الأسواق التي فتحتها الدولة مسبقا، كما أن لدينا ميزة تنافسية كبيرة للغاية من الحديد ويتم تصدير كميات كبيرة منه، وتعد مصر أول دول المنطقة في إنتاج وتصدير الحديد".

وتابع "يجب أن نهتم بالجودة في كل صناعاتنا وتحسينها، وهناك هيئات في الوزارة لمراقبة وضمان الجودة وفي كل المصانع هناك أقسام لمراقبة وضمان الجودة، لا بد من الاهتمام بالمواصفات القياسية والجودة لكي نستطيع الحد من الاستيراد وتشجيع التصدير".