محافظ شمال سيناء يتفقد محطه الصرف الصحي بالعريش ويوجه بسرعة إصلاح العطل المفاجئ باحدى الطلمبات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:29 مساءً - تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة محطة الصرف الصحي الرئيسيه في مدينه العريش ،في حضور اللواء خالد عزيز رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء والمهندس سعيد فوزي رئيس قطاع المياه بشمال سيناء والمهندس محمد لطفي الكريمي مدير عام منطقة مياه العريش.

ووجه المحافظ بسرعه إصلاح الأعطال في المحطة وعودتها إلي العمل بكل طاقتها ،،مشددا علي رفع كفاءة المحطة بصفة عاجلة.





وأكد اللواء خالد عزيز رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء ،علي أن المحطة تقوم بخدمة مدينة العريش،وهي محطة رئيسية تقوم بالتجميع من 45 محطة فرعية ،مشيرا إلي وجود غرفة عمليات في القطاع لاستقبال شكاوي المواطنين علي الارقام المحددة لذلك والعمل على حلها.

وأشار المهندس سعيد فوزي رئيس قطاع المياه بشمال سيناء،الي تشغيل سيارتي كسح سيول لسحب مياه الصرف الصحي من البيارة الرئيسية للمحطةو عدد ٣ماكينات نقالى و عدد ١٠ سيارة كسح صرف صحى لسحب مياه الصرف الصحي والسيطرة على الموقف،مطالبا المواطنين بالحفاظ على المياه لتخفيف الضخ مؤقتا لحين الانتهاء من الاصلاح وعودة المحطة للعمل بشكل طبيعى.





وأشار المهندس محمد لطفي الكريمي مدير عام منطقة مياه العريش،الي مواصلة العمل علي مدار ال24 ساعة لحين الانتهاء من إصلاح العطل ،حيث أن سبب تعطل المحطة حدوث عطل مفاجئ بإحدى الطلمبات بمحطة الصرف الصحي الرئيسية بالعريش.