«الداخلية» تواصل تنظيم ورش العمل التدريبية حول مخططات إسقاط الدول (فيديو)

تواصل وزارة الداخلية تنظيم ورش العمل التدريبية حول مخططات إسقاط الدول، للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وشباب الجامعات، بمقر أكاديمية الشرطة.





ونظمت أكاديمية الشرطة ثلاث ورش عمل تدريبية لطلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة والكوادر الإدارية بوزارات الخارجية والعدل والثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول" بمقر مركز بحوث الشرطة بالأكاديمية، وذلك بمشاركة نخبة متميزه من الاساتذه والخبراء والمتخصصين.

تناولت ورش العمل تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع وإلى هدم الدول من الداخل لتقسيمها بالإرهاب والشائعات والحروب النفسية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام.

وتطرقت ورش العمل إلى استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات والإنجازات التي تتحقق لبناء الجمهورية الجديدة مع أهمية نشر الوعي للحفاظ على الإنجازات وتصدي لكل من يحاول التشكيك في الثوابت الوطنية.

يأتي تنظيم هذه الورش التدريبية استمرارًا للدور الرائد الذي تطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لرفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع للتصدي لمخاطر الشائعات وإحباط المخططات التي تستهدف النيل من الأوطان.