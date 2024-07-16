نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر في الأولمبياد.. تاريخ حافل بالإنجازات والميداليات ورقم غير مسبوق في "طوكيو 2020" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد مصر واحدة من الدول العربية والإفريقية البارزة في تاريخ الألعاب الأولمبية، حيث شهدت منذ مشاركتها الأولى في دورة الألعاب الأولمبية عام 1912، تطورًا ملحوظًا في أداء لاعبيها الرياضي، محققة إنجازات تاريخية وميداليات في مختلف الألعاب لا تزال محفورة في أذهان الجماهير المصرية والعربية حتى الآن

ترجع المشاركة الأولمبية الأولى لمصر في دورة الألعاب الصيفية في ستوكهولم عام 1912، لكن أولى الميداليات جاءت في دورة أمستردام عام 1928، عندما حصد الفراعنة 4 ميداليات (2 ذهبية - 1 فضية - 1 برونزية)، ومنذ ذلك الحين، استمرت مصر في حصد الميداليات في مختلف الدورات الأولمبية.

وحصدت مصر 38 ميدالية متنوعة (19 برونزية – 11 ذهبية – 8 فضية) في مختلف الألعاب الرياضية في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد، وتعد الدورة الماضية (طوكيو 2020) أكثر الدورات التي شهدت تحقيق الفراعنة للميداليات وحققت 6 ميداليات وهو انجاز غير مسبوق لم تشهده أي دورة أخرى.

أول ميدالية ذهبية لـ مصر في الأولمبياد

ويعد الرباع المصري السيد نصير أول من حقق ميدالية ذهبية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية عبر التاريخ، وذلك خلال مشاركته في اولمبياد أمسترادام 1928، وكان يمثل مصر في لعبة رفع الأثقال.

وأصبح “نصير” أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية، وحققها في رفع الأثقال في الوزن الخفيف الثقيل بمجموعة 355.5 كيلوجرام “ضغط 100 كجم – خطف 110 كجم – نطر 147.5 كجم”.

الرباع المصري السيد نصير

من ستوكهولم إلى طوكيو.. تاريخ ميداليات مصر الأولمبية

وجاءت ميداليات مصر في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد كالآتي:

- أمستردام (1928): 4 ميداليات (2 ذهبية – 1 فضية – 1 برونزية)

- برلين (1936): 5 ميداليات (2 ذهبية – 1 فضية – 2 برونزية)

- لندن (1948): 5 ميداليات (2 ذهبية – 2 فضية – 1 برونزية)

- هلسينكي (1952): 1 ميدالية برونزية

- ملبورن (1956): لم تحصل مصر على ميداليات

- روما (1960): 2 ميدالية (1 فضية – 1 برونزية)

أبطال مصر في الأولمبياد

- طوكيو (1964): لم تحصل مصر على ميداليات

- مكسيكو سيتي (1968): لم تحصل مصر على ميداليات

- ميونخ (1972): لم تحصل مصر على ميداليات

- مونتريال (1976): لم تحصل مصر على ميداليات

- لوس أنجلوس (1984): 1 ميدالية فضية

- سول 1988: لم تحصل مصر على ميداليات

- برشلونة (1992): لم تحصل مصر على ميداليات

- أتالانتا (1996): لم تحصل مصر على ميداليات

الرباع المصري محمد إيهاب

- سيدني (2000): لم تحصل مصر على ميداليات

- أثينا (2004): 5 ميداليات (1 ذهبية – 1 فضية – 3 برونزية)

- بكين (2008): 2 ميدالية برونزية

- لندن (2012): 4 ميداليات (3 فضية – 1 برونزية)

- ريو دي جانيرو (2016): 3 ميداليات برونزية

- طوكيو (2020): 6 ميداليات (1 ذهبية – 1 فضية – 4 برونزية)

