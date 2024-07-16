نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنغاريا: ترامب مستعد للعمل فورا كوسيط للسلام بين روسيا وأوكرانيا في حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏رئيس وزراء هنغاريا، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستعد للعمل فورا كوسيط للسلام بين روسيا وأوكرانيا في حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.