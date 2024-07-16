نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسكو: لا يوجد أي تهديد كيميائي لأوكرانيا من قبل روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير الروسي في هولندا والمندوب لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، أنه لا ولن يوجد أي تهديد كيميائي لأوكرانيا من جانب روسيا.

وأشار تارابرين، إلى أنه في مارس 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن الدول المشاركة لتقديم المساعدة لها يتضمن نقل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية ووسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية".

وفي وقت سابق، أكد رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات الروسية إيغور كيريلوف تسجيل وقائع استخدام القوات الأوكرانية ذخيرة محلية الصنع تم إسقاطها من مسيرات تحمل مواد كيميائية سامة بما في ذلك حمض الهيدروسيانيك