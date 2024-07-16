أمير العشاق..تامر حسني يوجه رسالة لـ سامو زين

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص تامر حسني على توجيه رسالة لسامو زين وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري.



وكتب تامر حسني قائلًا:"حبيبي يا سامو يا أمير العشاق يا عسل انت، طول عمرك نجم الشياكة فنان حقيقي محترم ربنا يوفقك يا حبيبي وتكسر الدنيا كالعادة ".

تامر حسني يهنئ سامو زين على أغنية كارثة



حرص نجم الجيل تامر حسني على تهنئة الفنان سامو زين على أحدث أغنياته التي طرحها من ألبومه الجديد "الحب" حيث هنأه على أغنية "كارثة" وذلك عبر خاصية التعليقات على منشور الفنان سامو زين الخاص بأغنية "كارثة".

حيث علق نجم الجيل تامر حسني قائلًا: "حبيبي وأخويا النجم الكبير سامو زين ألف ألف مبروك ربنا يوفقك يا حبيبي ويارب النجاح كله".

تفاصيل أغنية "كارثة" لـ سامو زين



والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "كارثة" وتعد هي ثاني أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.



كلمات أغنية "كارثة" لـ سامو زين



اي ده اي ده ده

ده بجد كارثة

وأنا على الباب

مستني فرصة

وده يتساب

لا ده حالة خاصة

بيسحر صدقوني

اي ده اي ده ده

ولا نص غلطة

في كده يا ناس

ده خبطني خبطة

قلبي خلاص

واقع في ورطة

ياريت بقي تلحقوني

جمال مش عادي

ده ايه الضحكة دي

ده هو في وادي

والباقي في وادي

لا بقي مش كده

ده ايه ده كل ده

ده بالشكل ده هتجنن كده

اي ده اي ده ده

ده معدي كله

امشي ازاي

من غير ما اقولو

إنه خلاص

خد عقلي كله

في قلبي ده ساب علامة

اي ده ايه ده ده

ده مفيش مقارنه

بين ده وبين

كل اللي زارنا

احنا خلاص

شايفين قمرنا

دي مبتحصلش ياما