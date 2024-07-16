الانتخابات الأمريكية 2024.. بايدن: قدراتي العقلية جيدة جدا.. لن أستسلم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دافع عن قراره البقاء في السباق الرئاسي على الرغم من الدعوات التي تطالبه بالانسحاب.





وقال بايدن في لقاء مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن قدراته العقلية جيدة جدًا، مؤكدًا أنه لن يستسلم وأن الناخبين الديمقراطيين اختاروه ليترأس القائمة خلال موسم الانتخابات التمهيدية.

واضاف: "أنا عجوز، لكنني أكبر من ترامب بثلاث سنوات فقط، وثانيا، كانت حدة ذهني جيدة للغاية، وقد أنجزت أكثر مما أنجزه أي رئيس منذ فترة طويلة في ثلاث سنوات ونصف. أنا على استعداد للحكم علي على هذا الأساس".

وتابع: لقد علمنا أن انتخابات الرئاسة ستكون سباقًا متقاربًا منذ اللحظة التي أعلن فيها ذلك، كما تظهر بيانات استطلاعات الرأي الكثير من الأمور المختلفة، ولكن لا توجد فجوة كبيرة بيننا. إنه في الأساس سباق محتدم".

وبسؤاله عما إذا كان هناك انفتاحا من قبله وترامب على جراء مناظرة خلال الفترة المقبلة، رد بايدن قائلًا: "سيحدث ذلك عندما نتفق على إجراء المناظرة، وقد وافقت على إجراء مناظرة معه في سبتمبر".

وانتقد الرئيس الأمريكي قرار قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون برفض قضية الوثائق السرية ضد دونالد ترامب، ووصف الحكم بأنه "زائف".

وحول تداعيات إطلاق النار على ترامب عى الساحة السياسية، قال: "لا أعلم ما إذا كان إطلاق النار على ترامب سيغير مسار الانتخابات في الولايات المتحدة أم لا".