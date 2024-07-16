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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، رحيله عن كتيبة الأسود الثلاثة، اليوم الثلاثاء، بعد 8 سنوات قضاها على رأس القيادة الفنية للإنجليز.

5 مرشحين لخلافة ساوثجيت في تدريب منتخب إنجلترا

وقاد ساوثجيت المنتخب الإنجليزي للمباراة النهائية الثالثة في تاريخه بالبطولات الكبرى، الأحد الماضي، لكنه خسر أمام إسبانيا (1-2) في نهائي يورو 2024.

كما وصل ساوثجيت مع الإنجليز لنهائي يورو 2020 لكنه خسر أيضًا أمام إيطاليا بركلات الترجيح، بجانب الوصول إلى نصف نهائي مونديال 2018.

واستعرضت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" المرشحين لخلافة ساوثجيت في تدريب إنجلترا.

إيدي هاو

يعد مدرب نيوكاسل، واحدا من أصل 3 مدربين إنجليز في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وسيكون خيارًا يخظى بشعبية بالنسبة للمنتخب.

ونجح المدرب البالغ من العمر 46 عامًا، في قيادة الفريق لبلوغ دوري أبطبال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عامًا، كما أنه قاد بورنموث مرتين للصعود إلى الدوري الإنجليزي، كما أنه يتمتع بأسلوب هجومي ستحبه الجماهير الإنجليزية.

جراهام بوتر

بوتر، 49 عامًا، كان في طريق رائع قبل أن يتم إقالته من تدريب تشيلسي بعد 7 أشهر في نيسان/أبريل عام 2023، وهو لا يتولى أي مسؤولية حاليًا وسبق له أن صنع المعجزات مع فريق أوسترسند السويدي، كما قاد برايتون لأعلى مركز له في تاريخه بترتيب الدوري الإنجليزي.

ووصف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، كرة فريق برايتون بالممتعة للمشاهدة والتحليل تحت قيادة بوتر.

ماوريسيو بوكيتينو

يعد أحد المرشحين البارزين لتولي المنصب، وهو وصيف الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا مع توتنهام، وفاز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان ولديه سجل تدريبي رائع، خاصة في إنجلترا حيث نال الإعجاب خلال فترة توليه تدريب ساوثهامبتون.

ويعد المدرب البالغ من العمر52 عامًا، مطورا للمواهب الشابة وهو صاحب سجل مميز في ذلك، وأبرز الأمثلة هو كول بالمر، الذي تألق مع تشيلسي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني قبل أن يغادر الأخير منصبه بنهاية الموسم الماضي.

بيب جوارديولا

لا تحتاج حقيقة كون جوارديولا أعلى المرشحين لتولي المنصب، لكن هل لا زال لديه الحماسة الكافية لتولي الوظيفة؟.

يعد المدرب الإسباني، 53 عامًا، الأكثر تأثيرًا في كرة القدم الحديثة، كما أنه سيكون الرهان الرابح لتحقيق الاستفادة القصوى من مواهب منتخب إنجلترا، لكن هل سيجازف بسمعته التدريبية من أجل خوض التحدي؟.

يورجن كلوب

المدرب السابق لليفربول وصاحب الشعبية الجارفة والجاذبية الكبيرة لدى الجماهير، يمكن وضعه في نفس المكانة مع جوارديولا، وفي حال أبدى كلوب، 57 عامًا، اهتمامه بتولي ذلك الدور فسيكون من الصعب رفض طلبه.

ولا يرغب المدرب الألماني في تولي مسؤولية فريق آخر بالدوري الإنجليزي، لكن في حال أبدى اهتماما بأن يصبح أول مدرب ألماني يتولى تدريب إنجلترا فهذا شأن آخر.