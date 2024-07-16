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أحمد جودة - القاهرة - تمنى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، عودته للملاعب في أسرع وقت قريبا، عقب تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في تتويج منتخبه في بطولة كوبا أمريكا 2024، موضحا أنه لا يعاني من إصابة قوية.



وتوج منتخب الارجنتين، بكأس بطولة كوبا أمريكا 2024، ورفع ميسي كأس التتويج للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه بنسخة 2024 على حساب كولومبيا.

وكتب ميسي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لقد انتهت بطولة كوبا أمريكا وأول شيء أريده هو أن أشكر الجميع على كل رسائل الدعم. أنا بخير والحمد لله، وأتمنى أن أعود إلى الملعب قريبًا مجددًا مستمتعًا بما أحب القيام به أكثر من أي شيء".

ليونيل ميسي: أتمنى أن أعود إلى الملعب قريبًا



وأستكمل: "أنا سعيد للغاية، خاصة لأننا حققنا هدفنا وهو التتويج باللقب، وجعلنا أنخل دي ماريا يغادر وهو بطل".

وواصل:" شكرًا لكل من دعمنا، هذا المنتخب الأرجنتيني لديه الكثير من الحاضر والكثير من المستقبل أيضا".



وقد تعرض ليونيل ميسي للإصابة في قدمه جعلت الجميع في حالة قلق عليه، دخل في نوبة بكاء شديدة اثناء تبديله، وتابع باقي المباراة من على دكة البدلاء، ثم توج منتخبه بالكأس.

