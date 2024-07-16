نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. حمادة هلال يبدأ تصوير مسلسل "المداح 5" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان حمادة هلال التحضير لمسلسل "المداح" الجزء الخامس، ومن المقرر أن يبدء تصويره في منتصف شهر أكتوبر المقبل، استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل 2025 وجاري التعاقد مع الفنانين للمشاركة في العمل.

آخر أعمال حمادة هلال

يشار أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل "المداح 4- أسطورة العودة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 على شاشة قنوات إم بي سي وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم وتصدرت حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



قصة مسلسل المداح 4



وكانت تدور قصة المداح في موسمه الرابع حول صابر المداح الذي يجد نفسه في صراع آخر مع الجن ويذهب إلى مساعدة عائلة صعيدية من أسوان ومن ثم يتعرض للعديد من المواقف المريبة، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل المداح 4



شارك في مسلسل المداح الموسم الرابع كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان حمادة هلال وهم: هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، حنان يوسف، خالد سرحان، مي سليم، دنيا عبد العزيز، دياب، حمزة العيلي، أحمد بدير، هلا السعيد، وآخرين من النجوم المميزين والعمل من تأليف أمين جمال، والإخراج لـ أحمد سمير فرج.