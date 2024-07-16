نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد .. الإمارات أسّست لنفسها مكانةً عالميةً بارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد أسست لنفسها مكانةً عالميةً بارزة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء خلال فترة وجيزة. هذه المكانة تحققت بفضل رؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ دور الإمارات بين الدول الرائدة في استكشاف الفضاء، مع الاعتماد على جهود وسواعد الكوادر الوطنية المؤهلة وشبابها الذي لا يعرف المستحيل.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه بفريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعامر صايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، ورائدي الفضاء نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، ومحمد الملا.

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجهود فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وإسهاماتهم النوعية التي تعزز المكانة المتنامية لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء. وشدد على ضرورة مواصلة العمل ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال وغيره من مجالات التكنولوجيا التي تسهم في تشكيل ملامح المستقبل وتحسين نوعية حياة الإنسان على الأرض.

واستمع سموّه خلال اللقاء إلى شرح من فريق المركز حول آخر المستجدات بشأن القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات”، الذي يعد الأكثر تقدمًا من نوعه في المنطقة، وثاني قمر اصطناعي يتم تطويره بالكامل من قبل فريق إماراتي. وأوضح الفريق أن القمر يخضع لاختبارات بيئية دقيقة لقياس قدرته على العمل في الظروف القاسية في الفضاء، وسيتم إطلاقه في أكتوبر المقبل على متن صاروخ “سبيس إكس” بعد اجتياز تلك الاختبارات بنجاح.

كما اطلع صاحب السموّ على أحدث المستجدات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، واستمع من رائدي الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا إلى تفاصيل البرنامج التدريبي الذي أتمّاه في وكالة “ناسا” واستمر على مدار عامين، وحثهما على المثابرة والتميز في هذا المجال الحيوي.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

من جانبه، أعرب سعادة حمد عبيد المنصوري عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لدعمها المستمر للمركز وفريق عمله، وأكد أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلهمهم لمضاعفة الجهود في سبيل ترسيخ الريادة الإماراتية في مجال الفضاء. وأكد على فخرهم بالعمل على القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في العالم العربي، والذي يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، مشيرًا إلى طموحهم الكبير لمستقبل مشرق لدولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء.

يُذكر أن “برنامج الإمارات لرواد الفضاء” أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كأول برنامج من نوعه في العالم العربي، وكجزء من برنامج الإمارات الوطني للفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية، وتحفيز الشباب على دراسة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.