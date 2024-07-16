الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38713 شهيدا

جدة - نرمين السيد - الشجاعية ـ غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38713 شهيدًا، و89166 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتهما 49 شهيدا و69 مصابا. ومرّ قطاع غزة بليلة ساخنة، تحديدا وسط القطاع، حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية باتجاه مخيم النصيرات والبريج ومدينة دير البلح، وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ما يزيد عن 10 منازل وأدى ذلك إلى استشهاد ما يزيد عن 35 فلسطينيا خلال 24 ساعة. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين في مخيم النصيرات وأراضي راعية ومخيم البريج وإطلاق النار المتواصل من المروحيات الإسرائيلية تجاه المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح حتى هذه اللحظة والطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل إطلاق النار بشكل مكثف باتجاه شرق مدينة دير البلح.

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