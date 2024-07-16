مراسلة القاهرة الإخبارية: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن الفشل العسكري في غزة

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، عن تصريحات وسائل إعلام إسرائيلية حول فشل عسكري وفقدان العديد من الدبابات لدي جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة تضررها على قطاع غزة.





وقالت السلامين، خلال رسالتها على الهواء، اليوم الثلاثاء، إن الدبابات العسكرية الإسرائيلية توجد فقط في المستوطنات والمعسكرات، لافتة إلى أن ما يحدث في قطاع غزة لا يحدث في الضفة، فقط اقتحامات ووجود آليات عسكرية وجرافات ربما تجرف البنية التحتية كما حدث في الضفة الغربية لمخيمات نور شمس وجنين وطولكرم وغيرها من المخيمات في الضفة.

وأوضحت أن امتحانات الثانوية العامة قد أُنهيت، والآن ستقبل الفلسطينيون بعد أسبوعين نتائج الثانوية، ولكن منذ عدة أيام تم منع طلاب الثانوية عند حاجز التكسا من تقديم الامتحانات والدخول الي المدارس المجاورة لهذه المنطقة وبعض المناطق التي جرت فيها الاقتحامات منع الفلسطينيون وحتى الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى هذه المدارس.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بتعليق امتحانات الثانوية لحين أن يكون هناك انسحاب لقوات الاحتلال.

فيما أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9690 مواطنا، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.