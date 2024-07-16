الصور الأولى للمسلسل التركي المنتظر "غرفة الاستجواب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت TOD الصور الأولى من المسلسل التركي المنتظر "غرفة الاستجواب"، المسلسل من إنتاج Karga 7 Pictures وسيعرض حصري على منصة TOD ومن إخراج دنيز يورولمازر، وتأليف نوراي أوسلو وميلاي إزنجين.

أبطال مسلسل "غرفة الاستجواب"

يضم المسلسل نخبة من النجوم بما في ذلك هازال كايا، تشاغلار ارطغرل، بونجوك يلماز، ميليسا دونجل، دنيز حمزة أوغلو، أوكتاي شوبوك، كبيلاي تونشار، إبرو أيكاش،بوراك حقي، ايزجي تومبول، دينيز كارا أوغلو،آسو لال بورناك، زينب كزلتان، وشهسوار أكتاش.

تفاصيل مسلسل "غرفة الاستجواب"

مسلسل "غرفة الاستجواب" من فئة الدراما البوليسية ويناقش قصة مشوقة ستجعل المشاهدين يتسألوا "كم من الأكاذيب يتكون منها حقيقة واحدة؟"

وتدور أحداث المسلسل حول جيهان مان أوغلو (التي تلعب دورها هازال كايا)، الضابطة الوحيدة في وحدة الاستعلامات، التي يتم العثور على جثة والدها في ظروف مشبوهة. يتم تعيين القضية لزميلها والمحقق الآخر متين يازجي (الذي يلعب دوره كاغلار أرطغرل).

مع ظهور الحقائق حول القضية، سيتم اختبار الحب العميق بين جيهان ومتن. في هذه القصة، الجميع هو مشتبه به محتمل في ما قد لا يكون قضية قتل بسيطة!

سيعرض مسلسل "غرفة الاستجواب" قريبًا وحصريًا على TOD في بلدان الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وتركيا.