وائل الفشني يحيي ثاني حفلات ليالي مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامجها الصيفي بحفل مميز للفنان وائل الفشني وفرقته، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة ١٩ يوليو على مسرح أوبرا دمنهور.

برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل نخبة مختارة من الإبتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة ومنوعات من التراث الغنائي مثل "عم غريب"، "مولاى"، "أدعوك"، "المسك فاح"، "مالي سواك"، بالإضافة إلى تترات المسلسلات التي حققت له نجاحا جماهيريا كبيرا، منها "واحة الغروب"، "طايع"، "الحشاشين"، و"بيت الرفاعي".

نبذة عن الفنان وائل الفشني

وُلد الفنان وائل الفشني في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وتأثر بأعظم المنشدين، وهو القارئ الشيخ طه الفشني. درس في مدارس الأزهر الشريف ثم التحق بمعهد الموسيقى العربية. شارك في بداياته بالعزف والغناء مع الفنانين علي الحجار، فتحي سلامة، ورؤوف الجنايني. اشتهر على نطاق واسع بعد أدائه لتترات المسلسلات.

مهرجان الأوبرا الصيفي

يضم مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي وبناء الإنسان. يقام المهرجان في الفترة من ١٨ يوليو إلى ١٠ أغسطس بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.