نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة: مقتل 38713 فلسطينيا بينهم 9138 طالبا بالهجوم الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 38713 فلسطينيا قُتلوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 284 للهجوم الإسرائيلي على القطاع، إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات "49 شهيدا و69 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الثلاثاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 27 أكتوبر 2023 "بلغ 89166 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

ونوهت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مقتل 9241 طالبا في غزة والضفة

من ناحية ثانية، قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن 9241 طالبا قتلوا و15182 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9138، والذين أصيبوا إلى 14671، فيما قتل في الضفة 103 طلاب وأصيب 505 آخرون، إضافة إلى اعتقال 357.