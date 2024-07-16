العالم اليوم - ترويع ورؤوس مقطوعة.. تفاصيل تجنيد إسرائيليين لصالح إيران

انتم الان تتابعون خبر ترويع ورؤوس مقطوعة.. تفاصيل تجنيد إسرائيليين لصالح إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:18 مساءً - كشف الشاباك الإسرائيلي والوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية، الثلاثاء، عن اعتقال شاب إسرائيلي على خلفية محاولات المخابرات الإيرانية تجنيد إسرائيليين للقيام بمهام مختلفة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عاما من بيت شيمش للاشتباه في تلقيه أموالا بالعملات المشفرة مقابل مهام قام بها لصالح إيران.

وأوضحت أنه تم الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية، والتي كانت تعمل في الأشهر الأخيرة تحت ستار وكالات أجنبية أمام المواطنين الإسرائيليين، بهدف تجنيدهم وتفعيلهم للقيام بمهام متنوعة في إسرائيل.

تجنيد الإسرائيليين

وقد أسفرت التحقيقات عن اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين، بشبهة قيامهم بأنشطة أمنية في إسرائيل، لصالح المخابرات الإيرانية، قبل إطلاق سراح اثنين منهما في انتظار البث في قضيتهما.

وكشف التحقيق أن أحد المشتبه بهم، ويدعى إليميلخ شتيرن، كان على اتصال عبر تطبيق Telegram بملف شخصي باسم "آنا إيلينا"، أثناء مطالبته بأداء مهام مختلفة في إسرائيل.

وقد طلب من الشاب تعليق إعلانات في تل أبيب، وإيداع أموال في نقاط مختلفة في القدس وتل أبيب، وتسليم طرود تحتوي على رأس مقطوع لحيوان أو دمية بجانب سكين ورسالة تهديد، من أجل وضعها في مكان ما.

وكشف التحقيق أن شتيرن قد وافق على تنفيذ جميع المهام باستثناء القتل وحرائق الغابات.

كما قام المتهم بتجنيد مواطنين إسرائيليين آخرين، وكان يتلقى المقابل المادي بعد أداء المهام، بالعملة المشفرة.

التواصل بين المتهم والملف الوهمي

ومن بين ما كتب في المراسلات بين الملف الشخصي الذي كان يكلفه بالمهام تحت اسم "آنا" والمتهم ستيرن: "أنا آنا، أعيش في لندن. لدي مهام في إسرائيل، أحتاج إلى أشخاص شجعان. لا يستطيع الجميع القيام بها. التعويض يتراوح بين 100 دولار و100000 دولار".

وأضافت: "سأختبرك في مهمة بسيطة مقابل 10 دولارات. إذا قمت بذلك بشكل جيد وأرسلت لي مقطع فيديو وصورة، سأعطيك مهامًا بمكافأة أكبر وأنا أعلم أنه من الصعب القيام بذلك.. ثق في المرة الأولى، وحتى تثق بي سأحول لك 5 دولارات بالبيتكوين."

وقالت "آنا" الوهمية: "لدي جواسيس داخل قوة الشرطة، لذا لا تقلقوا بشأن ذلك".

وتابعت "إذا اكتشفوا ذلك، سيبلغونني وسأطلب منك مغادرة المكان. مقابل كل نقطة تشعل فيها النار، ستحصل على 1000 دولار".

وذكر الشاباك والشرطة الإسرائيلية أنه في الأشهر الأخيرة، تم تحديد ومراقبة العديد من الملفات الشخصية الوهمية التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية، وتم جمع الكثير من المعلومات حول العوامل الكامنة وراء عمليتها.

وأوضحا أن"استخدام طريقة الاتصال بالمواطنين الإسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت تمثيل زائف لهوية الشخص الذي يقدم الطلب، هو أسلوب معروف لعمل أجهزة المخابرات الإيرانية".