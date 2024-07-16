العالم اليوم - جوكو ويدودو.. زعيم في مهمة لحماية "التقدم" في إندونيسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 07:21 مساءً - الرئيس جوكو ويدودو ليس مختلفًا. يمزح مع موظفيه، ويشاركهم هذا الهدوء. ومع ذلك، عقله مشغول: يريد ضمان أن الإصلاحات والتغييرات التي جلبها مع رئاسته لإندونيسيا ستستمر بعد انتهاء فترة ولايته هذا العام.

من السياسة الخارجية وتغير المناخ إلى الاقتصاد والمشروع الطموح لبناء عاصمة جديدة، يعمل قائد هذه الأمة الحيوية التي تضم 280 مليون نسمة على مهمة دائمة لتشكيل شراكات استراتيجية لتعزيز تقدم بلاده وحماية إرثه.

تقف الإمارات، التي يزور الرئيس ويدودو يوم الثلاثاء، كركيزة أساسية في هذه الرحلة.

قال السيد ويدودو في مقابلة حصرية مع "ذا ناشيونال" في القصر التاريخي الذي كان يومًا ما مقراً لحكام هولنديين خلال الفترة الاستعمارية: "الإمارات العربية المتحدة هي شريك استراتيجي لإندونيسيا في الشرق الأوسط. إندونيسيا هي أيضًا شريك استراتيجي للإمارات في آسيا. لذلك، العلاقة بين البلدين تكاملية".

"علاوة على ذلك، لدي علاقة وثيقة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مما يعزز روابطنا في القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية"، قال ذلك عشية زيارته الرابعة لأبوظبي منذ توليه السلطة في 2014.

شراكة قوية

قبل عامين، وقعت الإمارات وإندونيسيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات، وتعد بإطلاق العنان لإمكانيات الاقتصاد الحلال غير المستغلة. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أغسطس 2023.

زادت إندونيسيا، رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، من قيمة تجارتها مع الإمارات بشكل كبير تحت قيادة السيد ويدودو. قبل عقد من الزمن، كانت قيمة التجارة غير النفطية أقل بكثير، لكنها ارتفعت الآن إلى 4 مليارات دولار.

وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى رفع القيمة المشتركة لتجارة الخدمات بين البلدين إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

ويدودو، هو الزعيم الإندونيسي الوحيد الذي ظهر من خارج الطيف السياسي والعسكري التقليدي في البلاد، واثق من أن هذه العلاقة الفريدة ستستمر حيث يسعى إلى الشراكات في تحول الطاقة والمستثمرين لمشاريع إندونيسيا الضخمة.

وقال الزعيم إنه يتطلع إلى "رؤية الشراكة تتوسع إلى قطاعات جديدة مثل الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية وأيضًا العاصمة الجديدة نوسانتارا" الواقعة في كاليمانتان الشرقية بجزيرة بورنيو.

"تعكس نوسانتارا تحول إندونيسيا من خلال طريقة جديدة للعمل وعقلية جديدة أكثر ذكاءً وخضرة واستدامة"، مضيفًا أنه دعا المستثمرين الإماراتيين لزيارة الموقع.

ما وراء المكتوب

موطنًا لأكثر من 30 مليون نسمة في منطقتها الكبرى، تأثرت جاكرتا منذ فترة طويلة بالفيضانات التي زادتها مستويات البحر المتزايدة. ومع ذلك، ليس فقط العاصمة التي تواجه هذه المخاطر؛ الأرخبيل هو أحد المناطق الأكثر عرضة في العالم لتأثيرات تغير المناخ.

ودعا السيد ويدودو إلى التزام عالمي بمكافحة التهديدات البيئية.

"تحتاج الدول النامية إلى الدعم من الدول المتقدمة، بما في ذلك التمويل وأيضًا نقل التكنولوجيا. ولم يتم تنفيذ التزام بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لتمويل المناخ بعد. يتطلب التصدي لتغير المناخ التعاون والالتزام بما يتجاوز ما هو مكتوب على الورق.

وشدد الزعيم الإندونيسي المعروف باسم الرئيس جوكوي: "نحتاج إلى تقاسم العبء، وليس تحويله".

تتحد الإمارات وإندونيسيا أيضًا في مكافحة تغير المناخ.

في مايو، أعلن عن بدء العمل في مركز أبحاث جديد للأشجار المانغروف في إندونيسيا، بالتعاون مع الإمارات.

وبدعم من استثمار الإمارات بقيمة 10 ملايين دولار، سيتم بناء مركز أبحاث المانغروف الدولي محمد بن زايد-جوكو ويدودو على 2.5 هكتار من الأراضي في متنزه نغوراه راي فورست في بالي.

يضم المنتزه بالفعل أكثر من 1158 هكتارًا من أشجار المانغروف، وتم الإعلان عن مركز الأبحاث لأول مرة في مؤتمر المناخ كوب28 العام الماضي في دبي.

وأشاد السيد ويدودو بمؤتمر المناخ العام الماضي، قائلاً إن "الإمارات نجحت في قيادة كوب28، وكان الفريق فعالاً للغاية في التوحيد ثم العمل والتنفيذ".

"لقد أنتج الآلية الأولى [ ...] للعمل المناخي، والشراكات والحلول المستدامة مثل التمويل من خلال صندوق الخسائر والأضرار".

وقاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس كوب28 الدكتور سلطان الجابر المؤتمر المناخي الذي انتهى في 13 ديسمبر من العام الماضي باتفاق تاريخي يعرف بتوافق الإمارات حيث اتفقت ما يقرب من 200 دولة على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة العالمية مع توسع هائل للطاقة النظيفة.

كما من المقرر أن تستضيف الإمارات اجتماعًا حاسمًا في أبوظبي في نوفمبر، قبل كوب29 في أذربيجان، الذي سيهدف إلى التركيز على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في مكافحة تغير المناخ.

بالنسبة لرجل الأعمال الذي تحول إلى الرئيس، لا ينبغي استخدام التحول الطاقي كـ"تبرير لسياسات تمييزية تعرقل التنمية".

وينطبق الأمر نفسه على الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي تكثف بفعل آثار تغير المناخ. التعاون ضروري، ويتطلب التعاون ليس فقط بين الحكومات ولكن أيضًا داخل القطاع الخاص، قال السيد ويدودو.

وفي سعيه الطويل للشراكات لتحويل اقتصاد الأمة، سعى الزعيم الإندونيسي إلى تنويع الحلفاء من خلال البحث عن شركاء في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.

تهدف استراتيجيته إلى توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز التنمية في القطاعات التي تعد حاسمة لأمة تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم.

التنافس والمنافسة

ليست هذه مهمة سهلة عندما تدفع النزاعات حول العالم إلى استقطاب المجتمع الدولي.

في الشرق الأوسط، عززت الصين نفوذها من خلال الروابط الاقتصادية والدبلوماسية، مكونة شراكات استراتيجية مع دول مثل إيران والمملكة العربية السعودية.

وترى الولايات المتحدة، التي لديها تحالفات طويلة الأمد في المنطقة، هذا التوسع بقلق وتسعى لموازنته.

"المنافسة طبيعية. المهم هو أنه يجب إدارتها بشكل صحيح لمنع النزاعات المفتوحة، لأن الحروب والنزاعات تؤذي الجميع. الولايات المتحدة والصين كلاهما أصدقاء جيدين لإندونيسيا. تنفذ إندونيسيا سياسة خارجية مستقلة ونشطة، ولا تنحاز إلى جانب"، بحسب السيد ويدودو الذي دعا إلى "تحول قائم على روح التعددية والتعاون بما في ذلك دفع إصلاح الأمم المتحدة لاستعادة الثقة الدولية. يجب أن يتم احترام القانون الدولي بدون تمييز، ولا يمكن أن يكون معايير مزدوجة".

عندما سئل عما إذا كان يمكن أن يكون مجموعة العشرين أفضل منتدى للحكم الدولي وسط الانقسامات والضعف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال إنه ليس "المنتدى المناسب لحل القضايا السياسية والأمنية التي تقع تحت الأمم المتحدة. لهذا السبب هناك حاجة ماسة لإصلاح الأمم المتحدة".

القضية الفلسطينية

واحدة من أكبر النزاعات التي تسبب انقسامات على الساحة العالمية هي الحرب الحالية في غزة، حيث أدت القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 38400 فلسطيني منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر التي قتلت حوالي 1200 إسرائيلي.

الحرب المدمرة في الأراضي الفلسطينية المحاصرة جذبت الإدانة في جميع أنحاء العالم، مع دعوات من الدول لوقف إطلاق النار الفوري لوقف إراقة الدماء.

"السبب الحقيقي للقضية الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي"، شدد السيد ويدودو.

"الجذور هناك ولا يمكن حلها إلا إذا تم حلها من الجذور: فلسطين مستقلة. لذلك، تواصل إندونيسيا دفع الحل القائم على دولتين وعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

"نحتاج إلى ضمان وقف إطلاق النار على الفور ثم تقديم المساعدات الإنسانية. لدينا جميعًا مسؤولية لجعل هذا يحدث".

روسيا وأوكرانيا

النزاع الكبير الآخر ذو التداعيات العالمية هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث حاولت إندونيسيا المساعدة في تحقيق حل سلمي.

وقال السيد ويدودو إنه تحدث إلى قادة البلدين في عام 2022 وأرسل الشهر الماضي ممثلًا إلى أوكرانيا.

"إنه نزاع صعب"، بحسب السيد ويدودو، مضيفًا أن إندونيسيا تواصل الدفع نحو السلام "باستخدام القدرات التي لدينا".

العالم أيضًا على حافة التوترات قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي عندما أصيب الرئيس السابق دونالد ترامب في أذنه خلال تجمع في بنسلفانيا.

وأسفرت محاولة الاغتيال عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين.

يقول الرئيس الإندونيسي:"أنا مندهش جدًا من هذا الحادث. إنه ليس جيدًا للديمقراطية، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع الدول الأخرى".

مهمة إضافية واحدة

من المقرر أن يتنحى الرئيس ويدودو هذا العام في نهاية فترة ولايته الثانية والأخيرة.

وسيخلفه وزير الدفاع برابوو سوبيانتو، الذي خسر سباقين رئاسيين له من قبل.

واختار الجنرال السابق الثري نجل السيد ويدودو الشاب كنائب له بعد استثناء خلقته المحكمة العليا يسمح لحكام المناطق الحاليين والسابقين بالترشح في سن 35 عامًا.

ومع ذلك، يواجه رجل الأعمال السابق في صناعة الأثاث مهمة إضافية: ضمان استمرار النمو والاستقرار الذي جلبه للأمة.

"ثقة الناس هي أولويتي لأن بدون ثقة الناس لا يمكن للزعيم أن يفعل الكثير. أنا لست عضوًا في النخبة الحزبية. أتيت من خلفية متواضعة جدًا، لذلك، دعم الناس وثقتهم هما مصدر قوتي".

"في المستقبل، آمل أن تستمر التحولات التي أجريناها خلال العقد الماضي وأن تمكن إندونيسيا من أن تصبح دولة متقدمة".

بالنسبة للزعيم المعروف بزيارة الأسواق المحلية وتكوين صداقات مع المواطنين العاديين، "لن تكون الحقبة المستقبلية سهلة، لجميع الدول، وليس فقط لإندونيسيا".

"تحديات التوترات الجيوسياسية والعالمية. تهديدات أزمات الغذاء والاقتصاد. آثار تغير المناخ والاضطراب التكنولوجي. ولكن في ظل التحديات المتزايدة التعقيد، أرى أن إندونيسيا لديها فرصة جيدة لتحقيق قفزة".