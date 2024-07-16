منظمة الهجرة الدولية: فوق 20% من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود

جدة - نرمين السيد - الأزمة فى السودان

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20% من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود منذ بداية الحرب، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي تصريحاته، أمس الإثنين، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، أن حرب الكرامة مستمرة إلى أن تستسلم "الدعم السريع" وجميع من عاونها، قائلاً إن "بسالة القوات المسلحة والقوات النظامية تحقق خسائر في صفوف "الدعم السريع". ومنذ 15 أبريل 2023، يعيش السودانيون مأساة إنسانية فادحة، بعدما طالتهم الاشتباكات المستمرة في جميع أنحاء البلاد، واضطرتهم لمغادرة مناطقهم أو الهرب من جحيم الحرب عبر الحدود مع دول الجوار في رحلات محفوفة بالخطر والموت.

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