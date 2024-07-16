نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال يشعل السوشيال ميديا بأغنيته "عدى كل الكلام " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طرح السلطان أحمد جمال فيديو كليب أغنيته الجديدة "عدى كل الكلام"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب"، وعلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به ٠

أشاد الجمهور بالفيديو كليب وعلق على الفيديو قائلًا:"جميلة جدًا وفيديو كليب لذيذ ودمه خفيف "، وعلق معجب آخر قائلًا:" عديت كل الكلام يا جيمي "، وقال آخر:"بيضرب التريند " ٠

يذكر أن آخر أغنية طرحها المطرب أحمد جمال كانت "في بيتها"، حققت نجاحًا كبيرًا ٠

تعد أغنية "في بيتها" كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.



وتقول كلمات الأغنية:

انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار

انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفتو منك استفيد

عملتي كل حاجه كرهتني فيكي

خلاص خرجتي من حياتي ده الاكيد

فعلا انتي كنتي غلطه

عادي تتنسي النهارده

أنتي حلك الفراق

الحكايه دي نهايتها

بس متخافيش في بيتها

اللي كان معاكي فاق

