نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ 1835... 20 محاولة اغتيال لرؤساء أو مرشحين أمريكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مؤخرًا، تعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لخوض الانتخابات المقبلة لمحاولة اغتيال، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض لها رئيس أو مرشح أمريكي لمحاولة اغتيال، حيث تعرض لهذا الموقف عشرون رئيسًا ومرشحًا أمريكيًا، قُتل منهم أربعة.

فيما يلي تاريخ موجز لمحاولات اغتيال الرؤساء والمرشحين الرئاسيين: -