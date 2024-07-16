نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر وراء تحفظ كولر في اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الناقد الرياضي خالد الإتربي، عن السر وراء تحفظ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال اجتماعه بلجنة بالقلعة الحمراء.



وقال خالد الإتربي في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "كولر ينتظر نتيجة طلباته، أو تطور موضوع طلباته من اللاعبين والصفقات".



وتابع: "كولر يرغب في وضع استراتيجيات، كما يرغب في معرفة طلبات إدارة النادي الأهلي في الموسم الجديد، هل الوصول لكأس العالم، أو التمثيل في افريقيا وفقا للاعبين المحتاجين".



وأوضح: "تم الرد من الأهلي نرغب في بناء فريق قوي لعام 2025، ولكن كولر لا يرى أن ذلك يتم على أرض الواقع، ويرغب في التدقيق في اللاعبين الأجانب القادمين للموسم الجديد".



وواصل: "مارسيل كولر سبق وطالب بلاعبين ومهاجمين، وحتى الآن ماجوش".



وشدد: " كولر يرغب في الاجتماع المقبل، بأن يكون هناك نتائج للاتفاق على استراتيجية جديدة".



واستكمل: "كولر ليس لديه مانع في التجديد لعلي معلول، كما سيتم استقدام باك شمال جيد في حال عدم التعاقد مع يحيى عطية الله".



واستطرد: "كولر يرى أن يحيى عطية الله، سيعوض علي معلول، ويرغب لاعب في خط الوسط وكان يرغب في التعاقد مع محمد علي بن رمضان ولكن المقابل المادي كبير".



واختتم خالد الإتربي، حديثه قائلًا: "مارسيل كولر كان يرغب في لاعب كولومبي، ولكن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفضت هذا الأمر".