نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أزمة بيرسي تاو مع الأهلي.. وحل الأحمر الوحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الناقد الرياضي خالد الإتربي، عن تفاصيل أزمة اللاعب بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع إدارة القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وقال خالد الإتربي في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "بيرسي تاو يمتلك عرضا خارجيا".



وتابع: "العرض المادي الجديد لبيرسي تاول، قليل عن اللي بياخده من النادي الأهلي".

وأوضح: "بيرسي تاو يرغب في الحصول على باقي مستحقاته المالية قبل الرحيل عن القلعة الحمراء ".

وأردف: " بيرسي تاو يرغب في البقاء مع النادي الأهلي والحصول على راتبه بالكامل، أو تسويه مستحقاته".



واختتم خالد الإتربي، حديثه قائلًا: "بيرسي تاو يرغب في الحصول على مستحقاته المالية كاملة، قبل الرحيل عن النادي الأهلي".