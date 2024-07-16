هنا الزاهد: "تامر حسني اكتشف إن صوتي نشاز.. وبحبه من زمان"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة "دي ام سي" وتتحدث هنا الزاهد خلال الحلقة عن العديد من حياتها الشخصية وموقف انفصالها ومواقف من طفولتها في حلقة مليئة بالأسرار.

تحدتث هنا الزاهد عن تعرضها للتنمر في بداية حياتها الفنية حيث قالت: "تعرضت للتنمر وأول لما اشتغلت في التمثيل قالوا عليا صوتي تخين شوية".

تحدتث هنا الزاهد خلال الحلقة عن مواقفها مع تامر حسني وحبها له منذ الصغر حيث كشفت ذلك قائلة: "تامر حسني شايفني إني لازم أغني ودائمًا يقولي عايزك معايا في الأستوديو وفي أغنية عايزني أعملها معاه زي شادية وعبد الحليم حافظ، وهو الوحيد اللي مقتنع إني باعرف أغني، ولما روحت أكتشف إن صوتي نشاز وقال لي يلا يا هنا قومي روحي انا غلطت".

وأستكملت قائلة: "انا بحب تامر حسني من وأنا صغيرة وكان عندي عروسة باربي مسمياها تامر وكنا انا وأختي فرح بنتخانق عليها لدرجة ان مرة أختي صرخت وراحت لماما قالت لها تعالي شوفي هنا واخدة تامر لوحدها، ولما حكيت الموقف ده لتامر حسني ضحك وكل مرة يشوفني فيها يفكرني به علشان يسخر مني".

أعمال هنا الزاهد وتامر حسني

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تعاونت هنا الزاهد مع نجم الجيل تامر حسني في 3 أعمال حتي الآن وهم (مسلسل فرق توقيت، فيلم بحبك، فيلم ري ستارت).

والجدير بالذكر أن فيلم بحبك قد حقق إيرادات عالية في تاريخ السينما ولقي إعجاب الجمهور في جميع أنحاء العالم، وفيلم "بحبك" قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.

تفاصيل فيلم "ري ستارت"

وتصور هنا الزاهد حاليًا فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني المقرر عرضه قريبًا، فيلم "ري ستارت" وهى التجربة الثانية لها مع تامر حسني بعد فيلم "بحبك "، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أعمال الفنانة هنا الزاهد في دراما رمضان 2025

ومن ناحية اخري، تخوض هنا الزاهد بطولة فيلم بعنوان السلايف، والتي تقدمه مع ياسمين صبري، ليجتمعا بذلك لأول مرة في مسيرتهما الفنية، والعمل من إخراج معتز التوني، تواصل تصوير فيلمها الجديد ري ستارت مع تامر حسني، ويضم في بطولته باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، تشارك في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسلها الجديد الجواز سم قاتل، والتي تستعد للتحضير له خلال الأيام المقبلة، والمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.