الصحفي صلاح نصيري يتقدّم بأوراق ترشّحه لعضوية مجلس إدارة صندوق تكافل "الصحفيين"

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الصحفي صلاح نصيري عضو مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر، أمس الأحد، بأوراق ترشّحه لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين.

فتح باب الترشّح

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

فتح باب التنازل والطعون

وكانت قد بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، صباح اليوم الثلاثاء، في استقبال الطعون المتعلّقة بمرشحي عضوية مجلس الإدارة؛ حيث بلغ عددهم 16 زميل/ة وذلك في إطار الانتخابات التي ستختار 6 أعضاء لمجلس الإدارة.

وتستقبل اللجنة الطعون والتنازلات خلال اليومين المقبلين، يومي 16 و17 يوليو 2024، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2024 في مبنى النقابة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.