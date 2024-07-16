عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في سديروت

جدة - نرمين السيد - دوت صافرات الإنذار في سديروت بدولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت به مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة، منذ قليل.





ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 9 أشهر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله. واعتاد سكان المستوطنات الشمالية بدولة الاحتلال الإسرائيلي على حال الطوارئ وسماع دوي صفارات الإنذار والانفجارات منذ ذلك التاريخ، وتزايدت الوتيرة في الآونة الأخيرة.

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